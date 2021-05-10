İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısı 305'e yükseldi

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere sert müdahalesinde yaralı sayısı 305'e yükselirken, polisin çekildiği bildirildi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere sert müdahalesinde yaralı sayısı 305'e yükselirken, polisin çekildiği bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 7'sinin durumu ağır, 228 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale eden İsrail polisinin 4 saatin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği belirtildi.

Mescid-i Aksa'nın kapılarını bir süre kapatan polisin çekilmesinin ardından, avlu kapılarının giriş için yeniden açıldığı kaydedildi.

Aksa avlusunda bulunan ve içeri giren çok sayıda Filistinli de tekbir getirerek, sloganlar attı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh