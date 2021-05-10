İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Trabzon'da protesto edildi
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İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Trabzon'da protesto edildi

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Trabzon'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Trabzon'da protesto edildi.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Trabzon'da protesto edildi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi önünde toplanan yaklaşık 60 araçlık konvoyla İsrail polisinin saldırısı kınandı.

İHH öncülüğünde düzenlenen araç konvoyuna Trabzon Sivil İnisiyatifi üyeleri de destek vererek Türkiye ve Filistin bayrakları açtı.

Klakson çalarak şehrin ana caddelerinde tur atan grup üyeleri, daha sonra 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na geldi.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in son günlerdeki hukuk tanımamazlığının, yalnızca Müslümanların yeryüzündeki en kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayıp pek çok olayda daha kendini gösterdiğini belirtti.

Yılmaz, "Uzun zamandır var olan bu hak ihlallerinin ve saldırıların, özellikle ramazan ayında Mescid-i Aksa merkezli olmakla beraber İsrail tarafından daha da arttırılması Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olmuştur." dedi.

İsrail'in, Filistin toplumunun varlığını hiçe saydığını ve kurulduğu günden itibaren sistematik biçimde işgal ve soykırım suçları işlediğini ifade eden Yılmaz, "Din, dil, ırk gözetmeksizin herkesin özgürce yaşadığı ve haklarını yerine getirebildiği bir Kudüs'ten bahsetmek istiyorsak, geçmişin tecrübeleri ve bugün yaşananları göz önünde bulundurmak tüm dünyanın vazifesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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