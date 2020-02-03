İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale

03.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:14

İsrail polisi, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler), askere gitmeyi reddeden bir gencin gözaltına alınmasına tepki amacıyla düzenlediği gösteriye müdahale ederek, 13 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında 3 polis hafif şekilde yaralandı.

Başkent Tel Aviv'in yakınında yer alan Bney Brak kentinde toplanan çok sayıda Ultra-Ortodoks Yahudi, askere gitmeyi reddeden bir gencin gözaltına alınmasını protesto etti.

Bney Brak yakınındaki 4 numaralı otoyolda oturma eylemi yapan göstericiler yolu araç trafiğine kapattı.

Polis, birbirlerine sarılarak oturma eylemini devam ettirmeye çalışan göstericilerden bazılarını zorla gözaltına aldı. Göstericilerin sayısı her geçen saat arttığı için polis yolu trafiğe açmakta yetersiz kaldı.

Atlı polisler yüzünden bazı göstericiler ezilme tehlikesi atlattı

Göstericilerin direnişinin kırılamaması üzerine atlı polisler devreye girdi.

Polisler, göstericileri dağıtmak ve yolu yeniden trafiğe açmak için atları protestocuların üzerine sürerken bazı göstericiler ezilme tehlikesi geçirdi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bney Brak'taki gösteride 13 kişi gözaltına alındı, olaylarda 3 polis de hafif şekilde yaralandı.

Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere tepki gösteriyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.

Kaynak: AA