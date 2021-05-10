İsrail polisinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda Filistinli gençlere müdahale etti.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda Filistinli gençlere müdahale etti.
Filistinli gençler, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda ikindi saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.
İsrail polisi, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), atlı birlikler ve ses bombalarıyla Filistinli gençlere müdahalede bulundu.
Şam Kapısı ile Sahire Kapısı boyunca polislerle Filistinli gençler arasında kovalamaca yaşandı.
İsrail polisinin Şam Kapısı çevresinde oluşturduğu gerginlik devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat