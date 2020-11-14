İsrail polisinden Netanyahu karşıtı yürüyüşe müdahale: 18 gözaltı

İsrail polisi, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası için düzenlenen yürüyüşe müdahale ederek 18 protestocuyu gözaltına aldı.

İsrail polisi, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası için düzenlenen yürüyüşe müdahale ederek 18 protestocuyu gözaltına aldı.

Netanyahu karşıtları haftalık olarak düzenledikleri gösteriler kapsamında ülkenin farklı bölgelerinden konvoylar halinde Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önüne gelmek için yola çıktı.

Bazı muhalif milletvekillilerinin de destek verdiği Tel Aviv'den yola çıkan konvoy ile polis arasında Batı Kudüs yakınlarındaki oto yolda gerginlik yaşandı.

Kısa süreli arbedenin ardından polis, 18 protestocuyu gözaltına aldı.

Polisten yapılan açıklamada, yürüyüşün izinsiz düzenlendiği, kamu düzenini bozdukları ve talimatlara uymadıkları gerekçesiyle protestocuların gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan protestocu grup adına yapılan yazılı açıklamada ise yürüyüş için izin verildiği ve 23 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci