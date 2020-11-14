İsrail polisinden Netanyahu karşıtı yürüyüşe müdahale: 18 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail polisinden Netanyahu karşıtı yürüyüşe müdahale: 18 gözaltı

14.11.2020 19:19 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:22
İsrail polisinden Netanyahu karşıtı yürüyüşe müdahale: 18 gözaltı

İsrail polisi, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası için düzenlenen yürüyüşe müdahale ederek 18 protestocuyu gözaltına aldı.

İsrail polisi, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası için düzenlenen yürüyüşe müdahale ederek 18 protestocuyu gözaltına aldı.

Netanyahu karşıtları haftalık olarak düzenledikleri gösteriler kapsamında ülkenin farklı bölgelerinden konvoylar halinde Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutu önüne gelmek için yola çıktı.

Bazı muhalif milletvekillilerinin de destek verdiği Tel Aviv'den yola çıkan konvoy ile polis arasında Batı Kudüs yakınlarındaki oto yolda gerginlik yaşandı.

Kısa süreli arbedenin ardından polis, 18 protestocuyu gözaltına aldı.

Polisten yapılan açıklamada, yürüyüşün izinsiz düzenlendiği, kamu düzenini bozdukları ve talimatlara uymadıkları gerekçesiyle protestocuların gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan protestocu grup adına yapılan yazılı açıklamada ise yürüyüş için izin verildiği ve 23 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

İlgili Haberler

Son dakika: İsraillilerden Netanyahu karşıtı 'denizaltı' protestosu
Son dakika: İsraillilerden Netanyahu karşıtı 'denizaltı' protestosu
Sudan'da İsrail'le normalleşme karşıtı oluşum bir milyon imza toplayacak
Sudan'da İsrail'le normalleşme karşıtı oluşum bir milyon imza toplayacak
Uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Haydar Akar Meral Akşener Cevdet Yılmaz
Magazin Tarkan Ezgi Mola Demet Akalın Timur Selçuk
Spor Samatta Erol Bulut Şenol Güneş Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Medya Kasım Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail polisinden Netanyahu karşıtı yürüyüşe müdahale: 18 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 19:29:15. #1.14#
title