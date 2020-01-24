İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
Sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinliler İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namazdan çıkan Filistinlileri zorla dışarı çıkarması Filistinlilerin tekbir getirerek slogan atması ve tepki göstermesi - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde...
Sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinliler
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namazdan çıkan Filistinlileri zorla dışarı çıkarması
Filistinlilerin tekbir getirerek slogan atması ve tepki göstermesi
-
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı.
Filistinliler, polisin müdahalesine tekbir getirip sloganlar atarak karşılık verdi.