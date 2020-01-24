İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
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İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın

Sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinliler İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namazdan çıkan Filistinlileri zorla dışarı çıkarması Filistinlilerin tekbir getirerek slogan atması ve tepki göstermesi - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde...

24.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:42
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın

Sabah namazını kılmak için Mescid-i 'ya gelen Filistinliler

polisinin Mescid-i Aksa'da namazdan çıkan Filistinlileri zorla dışarı çıkarması

Filistinlilerin tekbir getirerek slogan atması ve tepki göstermesi

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İsrail polisi, işgal altındaki 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı.

Filistinliler, polisin müdahalesine tekbir getirip sloganlar atarak karşılık verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
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