İsrail Polisinden Mescid-i Aksa'nın imamının evine baskın İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin evine baskın düzenleyerek, Şeyh Sabri'yi polis merkezine gitmesi çağrısında bulundu.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin evine baskın düzenleyerek, Şeyh Sabri'yi polis merkezine gitmesi çağrısında bulundu.

Mescid-i Aksa'nın imamı Şeyh İkrime Said Sabri'nın evi İsrail askeri tarafından basıldı. İsrail askeri, Şeyh İkrime'yi polis merkezine gelmeye çağırdı. İsrail güçlerinin, İkrime'nın evine baskın düzenlediği haberini alan Filistinliler İkrime'nin evine gelerek, İkrime'ye destek verdi. Filistinliler, İsrail güçlerinin İkrime'nin evine girmesini engellemeye çalıştı. İsrail polisi ve Filistinliler arasında arbede yaşanırken, İsrail güçleri bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

İsrail güçleri tarafından 29 Mayıs'ta evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan İkrime, daha sonra serbest bırakılmıştı. İkrime'ye Mescid-i Aksa'dan 1 hafta uzaklaştırılması kararı verilmiş ve bugün karakola giderek ifade vermesi istenmişti. - KUDÜS

Kaynak: İHA