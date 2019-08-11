İsrail polisinden Harem-i Şerif'te Filistinlilere biber gazı ile müdahale

11.08.2019 10:34

Mescid-i Aksa'da kılınan bayram namazı sonrası, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere, İsrail polisi sert müdahalede bulundu.





İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman bayram namazını büyük bir coşku ile kıldı. Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs, Harem-i Şerif'te yüz elli bini aşkın Müslümanın bayram namazını kıldığını söyledi.





İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin, namazın hemen ardından Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemeye çalışan Filistinlilere, Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti. İsrail polislerinin, Filistinlilere biber gazı ve plastik mermi ile müdahale ettiği belirtiliyor.

Kaynak: DHA