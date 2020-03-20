İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel
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İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri "yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele" gerekçesiyle engelledi.

20.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:16
İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri "yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele" gerekçesiyle engelledi.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesine çıkan yollara sabah saatlerinden itibaren barikatlar kurdu.

Barikat ve engellemelere tepki gösteren Filistinliler, İsrail polisinin ses bombalı müdahalesiyle karşılaştı.

Çok sayıda Filistinli, yer yer arbedenin yaşandığı eski şehir çevresinde toplu halde namaz kıldı.

Harem-i Şerif avlusunda kılınan cuma namazına 500 kişi katılabildi

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif avlularında kılınan cuma namazına sadece 500 kişinin ulaşabildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisinin engeli, salgın endişesi ve olumsuz hava koşullarının da Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak sayısına etki ettiğine vurgu yapıldı.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, Kovid-19'un yayılmasıyla mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki mescitlerin kapatılması ve namazların Mescid-i Aksa'nın avlusunda kılınması yönünde karar almıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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