İsrail polisinden Filistinlilere müdahalesinde 9 yaralı

- İsrail polisinden Filistinlilere müdahalesinde 9 yaralı İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakaretini Mescid-i Aksa'da protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 9 Filistinli yaralandı.

- İsrail polisinden Filistinlilere müdahalesinde 9 yaralı

KUDÜS - İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakaretini Mescid-i Aksa'da protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 9 Filistinli yaralandı.

Kudüs'te yaşayan Filistinliler, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakaretini protesto etmek için Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'da bir araya geldi. Filistin Bayrakları açan Filistinliler, "Anam babam ve canım sana feda olsun ya Resulallah" ve "Komutanı Muhammed (s.a.v.) olan bir ümmet boyun eğmez" şeklinde sloganlar attı. Protesto gösterisi sırasında İsrail polisi, ses bombası ve gerçek mermi kullanarak Filistinlilere müdahale etti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde 9 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar