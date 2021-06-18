İsrail polisinden Filistinlilere müdahale
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İsrail polisinden Filistinlilere müdahale

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretini Mescid-i Aksa'da protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretini Mescid-i Aksa'da protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisinin, Filistinlilere yönelik müdahalesi devam ediyor. Kudüs'te yaşayan Filistinliler, fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretini protesto etmek için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi. Filistin bayrağı açan halk, İsrail karşıtı slogan attı. Fanatik Yahudileri protesto eden Filistinlilere ise İsrail polisi müdahale etti. Filistinlilere göz yaşartıcı gaz atan İsrail polisi gerçek mermi kullandı.

(Jeries Bassier/İHA)

İsrail polisinden Filistinlilere müdahale
İsrail polisinden Filistinlilere müdahale
İsrail polisinden Filistinlilere müdahale
İsrail polisinden Filistinlilere müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed'e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.
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