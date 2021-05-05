İsrail polisinden Filistinli gence "George Floyd" olayını hatırlatan gözaltı
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İsrail polisinden Filistinli gence "George Floyd" olayını hatırlatan gözaltı

İsrail polisinden Filistinli gence 'George Floyd' olayını hatırlatan gözaltı
Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinli genci gözaltına alma şekli, ABD'de polisin boynuna bastırıp nefessiz bırakarak ölümüne neden olduğu siyahi "George Floyd" vakasını anımsattı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinli genci gözaltına alma şekli, ABD'de polisin boynuna bastırıp nefessiz bırakarak ölümüne neden olduğu siyahi "George Floyd" vakasını anımsattı.

Filistinliler, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı aileleri evlerinden zorla çıkarma planını protesto etti.

Şeyh Cerrah'taki gösteriye, evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan aile üyelerinin yanı sıra Doğu Kudüs'te ikamet eden çok sayıda Filistinli katıldı.

Bölgede gerginliğin artması üzerine İsrail polisi göstericilerin üzerine toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.

"Nefes alamıyorum, beni boğuyorsun"

İsrail polisinin Ömer el-Hatib isimli Filistinli genci gözaltına alması "George Floyd" olayını hatırlattı.

Filistinli genci yere yatıran bir İsrail polisi, Hatib'in boynuna diziyle bastı.

Gözaltı sırasında Hatib'in İsrail polisine "Nefes alamıyorum, beni boğuyorsun" dediği duyuldu.

İsrail polisi, Hatib ve bir kadının da aralarında bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ne olmuştu?

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

İsrail mahkemesi son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" yarına kadar süre tanımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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