İsrail polisinden Doğu Kudüs'teki gösteriye müdahale (1)

26.10.2019 22:56

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail hapishanelerinde açlık grevinde olan Filistinli tutuklulara destek olmak amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale etti.

Filistinli bir grup aktivist, İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla Doğu Kudüs'teki Selahaddin Caddesi'nde gösteri düzenledi.

Gösterinin başlamasından kısa süre sonra bölgeye gelen İsrail polisi, ses bombası kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Destek gösterisine devam edenlere müdahale eden polis, Filistinli bir genci gözaltına aldı.

Kaynak: AA