İsrail polisince şehit edilen otizmli Filistinlinin resmi Ayrım Duvarı'na çizildi - BEYTÜLLAHİM
Filistinli ressam Taki Sabatin, İsrail polisince şehit edilen 32 yaşındaki otizmli Filistinli İyad Hallak'ın resmini, Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim kenti tarafında kalan kısmına çizdi.
15.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:21
Filistinli ressam Taki Sabatin, İsrail polisince şehit edilen 32 yaşındaki otizmli Filistinli İyad Hallak'ın resmini, Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim kenti tarafında kalan kısmına çizdi.
Kaynak: AA