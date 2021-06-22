İsrail polisi, Şeyh Cerrah'ta 20 Filistinli'yi yaraladı
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İsrail polisi, Şeyh Cerrah'ta 20 Filistinli'yi yaraladı

İsrail polisi, Şeyh Cerrah'ta 20 Filistinli'yi yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail polisi, dün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Yahudi yerleşimciler ve Filistinli aileler arasında çıkan arbedeye müdahale ederken 20 Filistinli'yi yaraladı.

İsrail polisi, dün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Yahudi yerleşimciler ve Filistinli aileler arasında çıkan arbedeye müdahale ederken 20 Filistinli'yi yaraladı.

Yahudi yerleşimciler dün Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırmıştı. Çıkan olaylara müdahale eden İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için biber gazı, ses bombası, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı. İsrail polisinin müdahalesi sonucu 20 Filistinli yaralanırken, 3 Filistinli de gözaltını alındı.

Kudüs'teki Filistin Kızılay tarafından yapılan açıklamada, 3'ü biber gazı, 13'ü göz yaşartıcı gaz, 2'si plastik mermi, 2'si coplu müdahale sırasında olmak üzere toplam 20 Filistinli'nin yaralandığı kaydedildi. Filistin Kızılay'ı, Yahudi yerleşimcilerin Kızılay'ın ambulanslılarına da saldırı gerçekleştirildiği ve ambulansların yaralılara ulaşmasına engellemeye çalıştığını da bildirdi.

Öte yandan, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 28 Filistinli aile 1956'dan beri ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. İsrailli yerleşim grupları, evlerin 1948'den önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ederken, sakinler bunu reddediyor. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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