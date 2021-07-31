İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahale etti
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İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahale etti

İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahale etti
Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelere destek için düzenlenen gösteriye müdahalede bulundu.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelere destek için düzenlenen gösteriye müdahalede bulundu.

Filistinliler, İsrail'in tehcir tehdidi altındaki ailelere destek için Şeyh Cerrah'ta gösteri düzenledi.

Göstericiler, İsrail'in tehcir ve işgal politikalarına karşı sloganlar attı.

İsrail polisi, protestocuları dağıtmak için toplumsal olaylara müdahale aracından (TOMA) üzerlerine su sıktı.

İsrail güçleri yaklaşık 3 aydır, evlerinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan mahalle sakinlerine destek gösterilerine engel oluyor.

İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada nihai bir karara varılmamıştı.

İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahale etti
İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahale etti
İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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