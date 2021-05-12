İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturma eylemi yapan Filistinlilere müdahale etti
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İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturma eylemi yapan Filistinlilere müdahale etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturma eylemi yapan Filistinliler İsrail polisinin eylemcileri dağıtması İsrail polisinin bazı Filistinlileri gözaltına alması KUDÜS - İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki oturma eylemi yapan...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturma eylemi yapan Filistinliler

İsrail polisinin eylemcileri dağıtması

İsrail polisinin bazı Filistinlileri gözaltına alması

KUDÜS - İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki oturma eylemi yapan Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturma eylemi yapan Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturma eylemi yapan Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturma eylemi yapan Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturma eylemi yapan Filistinlilere müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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