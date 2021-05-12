İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturma eylemi yapan Filistinlilere müdahale etti
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturma eylemi yapan Filistinliler İsrail polisinin eylemcileri dağıtması İsrail polisinin bazı Filistinlileri gözaltına alması KUDÜS - İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki oturma eylemi yapan...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturma eylemi yapan Filistinliler
İsrail polisinin eylemcileri dağıtması
İsrail polisinin bazı Filistinlileri gözaltına alması
KUDÜS - İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki oturma eylemi yapan Filistinlilere müdahale etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı