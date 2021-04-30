İsrail polisi, Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahale etti
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İsrail polisi, Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahale etti
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önündeki Filistinlilere müdahale ettiği belirtildi.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önündeki Filistinlilere müdahale ettiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, alanda toplanan Filistinli kadın ve gençleri göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla dağıtmaya çalıştı.

Müdahale sırasında bazı Filistinlilerin atılan gaz bombalarından etkilendiği ifade edildi.

Polislerin en az 2 genci darbettikten sonra gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail polisi, ramazanın başlamasıyla birlikte Eski Şehir'in Şam Kapısı önündeki oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Filistinliler ramazanın ilk gününden itibaren buna tepki olarak Şam Kapısı'nda toplanmış, İsrail polisi ramazanın ilk 11 gününde Filistinlilere müdahale etmişti.

İsrail polisinin geri adım atmasıyla Filistinliler 26 Nisan'da Şam Kapısı'ndaki barikatları kaldırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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