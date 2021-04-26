İsrail polisi, Şam Kapısı'nda Filistin bayrağı açan grubu dağıttı
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İsrail polisi, Şam Kapısı'nda Filistin bayrağı açan grubu dağıttı

İsrail polisi, Şam Kapısı'nda Filistin bayrağı açan grubu dağıttı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda kutlama amacıyla Filistin bayrağı açan gençleri zorla alandan çıkardı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda kutlama amacıyla Filistin bayrağı açan gençleri zorla alandan çıkardı.

Filistinliler, İsrail polisince Şam Kapısı'na yerleştirilen barikatların kaldırılmasını kutlamak amacıyla teravih namazının ardından bir araya geldi.

Şam Kapısı'ndaki oturma alanını dolduran grup, tekbirler getirerek, Filistin bayrağı açtı. İsrail polisi, gençlerin bayrak açması üzerine Şam Kapısı'nda toplanan grubu dağıttı.

Polisin alandan çekilmesinin ardından Filistinliler tekrar Şam Kapısı'nda toplanarak kutlamaya devam etti.

İsrail polisi, ramazan ayının başlamasıyla birlikte Eski Şehir'in Şam Kapısı önündeki oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren buna tepki olarak Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere, İsrail polisi ramazanın ilk 11 gününde müdahale etmişti.

İsrail polisinin geri adım atmasıyla Filistinliler, dün akşam Şam Kapısı'ndaki barikatları kaldırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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