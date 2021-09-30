İsrail polisi, roket bulunduğu gerekçesiyle Yafa Limanı çevresini kapattı - Haberler
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İsrail polisi, roket bulunduğu gerekçesiyle Yafa Limanı çevresini kapattı

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
İsrail polisi, roket bulunduğu gerekçesiyle Yafa Limanı çevresini kapattı

İsrail polisinin başkent Tel Aviv yakınlarındaki Yafa Limanı'nı, denizde roket bulunduğu gerekçesiyle kapattığı bildirildi.

İsrail polisinin başkent Tel Aviv yakınlarındaki Yafa Limanı'nı, denizde roket bulunduğu gerekçesiyle kapattığı bildirildi.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait bir denizaltıdan gelen bilgi çerçevesinde limana yakın noktada bir roketin yerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Tel Aviv Deniz Polisi Biriminin, kamu güvenliğini sağlamak üzere bölgeyi güvenlik kordonuna aldığı ve şüpheli cismin (roket) tespiti ve imhası için bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildiği aktarıldı.

Roketin nasıl ve hangi amaçla bölgede bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmeyen açıklamada, bölgenin trafiğe açık olduğu kaydedildi.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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