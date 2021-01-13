İsrail polisi, Netanyahu'nun ziyaretini protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkenin kuzeyindeki Nasıra kentine ziyaretini protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkenin kuzeyindeki Nasıra kentine ziyaretini protesto eden İsrail vatandaşı Filistinlilere müdahale etti.

Başbakan Netanyahu'nun Tarihi Filistin'in en önemli kentlerinden biri olan Nasıra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için kurulan bir sağlık merkezine ziyaret gerçekleştireceğinin duyulması üzerine İsrail vatandaşı Filistinliler protesto gösterisi düzenledi.

Nasıra kentinin Diyana mahallesinde toplanan yüzlere İsrail vatandaşı Filistinliye, Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri de katıldı.

Filistin bayrakları ile Netanyahu karşıtı dövizler taşıyan göstericilere İsrail polisi müdahale etti.

Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve atlarla Filistinlilere müdahale eden İsrail polisi, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda göstericinin hafif yaralanmasına neden oldu.

Ortak Arap Listesi Bloku'na yakın gazeteciler, milletvekilleri İmtanis Şahade, Ayida Toma Süleyman, Vehbe Yazbek, Sundus Salih ve eski vekil Cemal Zahalika'nın gösteride İsrail polisinin saldırısına maruz kaldığını aktardı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a göre, bölgede yaşanan olaylarda şu ana kadar 9 gösterici gözaltında alındı.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor ve bu rakam nüfusun yüzde 20'sine tekabül ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat