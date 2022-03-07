İsrail polisi Mescid-i Aksa yakınında bir kişiye ateş açtı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın giriş kapılarından birinde bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiye ateş açtı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Kattanin Kapısı yakınında polis memuruna bıçakla saldırdığı öne sürülen bir kişinin silahla "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği ve bölgeye giriş çıkışların kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada polisin ateş açtığı kişinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail basınındaki haberlerde, polisin ateş açtığı kişinin Filistinli olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada da İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Kattanin Kapısı'na çıkan merdivenlerin altında yatan bir kişiye silah doğrulttuğu ve bir el ateş açtığına yönelik görüntüler yer aldı.