İsrail Polisi Mescid-i Aksa Önündeki Filistinlilere Müdahale Etti

Mescid-i Aksa'nın İsrail askerlerince kapatılmasını protesto eden Filistinlilere İsrail polisi müdahalede bulundu. İsrail polisi, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatarak giriş çıkışları durdurmasını protesto eden Filistinlilere müdahale etti. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'nda protesto düzenleyen grubu dağıtmak için ses bombası ve biber gazı kullandığı aktarıldı. İsrail askerleri bugün bir Filistinliyi İsrail polisine bıçakla saldırdığı gerekçesi ile öldürmüş, daha sonra ise Mescid-i Aksa'yı kapatmıştı. Bunun üzerine cami cemaati namazlarını Mescid-i Aksa'nın kapısı önünce kılmış ve sonrasında oturma eylemi düzenlemişti.

(Muhammed Rabah/İHA)