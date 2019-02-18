İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Kapattı

İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Kapattı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin, İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını duyurdu.

İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Kapattı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin, İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını duyurdu. 

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan yazılı açıklamada da, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığı; İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ibadet için bulunanlara saldırdığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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