İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Kapattı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin, İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığını duyurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan yazılı açıklamada da, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığı; İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ibadet için bulunanlara saldırdığı belirtildi.

Kaynak: DHA