İsrail polisi, Mescid-i Aksa görevlisini gözaltına aldı İsrail polisinin Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Mescid-i Aksa İmar Dairesi Müdürü Mühendis Bessam el-Hallak'ı gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail polisinin Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Mescid-i Aksa İmar Dairesi Müdürü Mühendis Bessam el-Hallak'ı gözaltına aldığı belirtildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinde görevli bir yetkiliden alınan bilgiye göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi Mescid-i Aksa İmar Dairesi Müdürü Hallak'ı, Harem-i Şerif'in içinde gözaltına aldı.

İsmini vermek istemeyen yetkili, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Mescid-i Aksa'nın güneybatı kısmında bulunan Mervani Mescidi'nde yaptığı restorasyon çalışması sebebiyle Hallak'ın gözaltına alındığının kendilerine iletildiğini söyledi.

İsrail polisinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hallak'ı geçen aylarda birçok kez gözaltına alan İsrail polisi, birkaç saat sonra serbest bırakmıştı.

Kaynak: AA