Son dakika: İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki teravih namazı sonrası Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan foseptik suyu sıktı (1)

Edinilen son dakika haberine göre İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) müdahale etti, en az iki kişi yaralandı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) müdahale etti, en az iki kişi yaralandı.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı yakınında toplandı.

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için TOMA ile atlıları devreye soktu.

TOMA'lardan Filistinlilerin üzerine foseptik suyu sıkılırken, İsrail polisi kalabalığı dağıtmak için ses bombaları da kullandı.

Şu ana kadar olaylarda en az 2 kişi yaralandı, bazı Filistinliler gözaltına alındı.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'da toplanıyor, İsrail polisi de gündür onlara müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat