İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı (12)
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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı (12)

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere biber gazı ve ses bombaları atması Filistinlilerin İsrail polisine taş atarak karşılık vermesi Mescid-i Aksa'daki Filistinliler ile İsrail polisi arasındaki çatışmalar İsrail polisinin yaraladığı Filistinlilerden detaylar...

Görüntü Dökümü:

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere biber gazı ve ses bombaları atması

Filistinlilerin İsrail polisine taş atarak karşılık vermesi

Mescid-i Aksa'daki Filistinliler ile İsrail polisi arasındaki çatışmalar

İsrail polisinin yaraladığı Filistinlilerden detaylar

İsrail polisinin bir Filistinliyi sert şekilde darbetmesinden detay KUDÜS - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı (12)
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı (12)
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı (12)
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı (12)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti (2)
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti (2)
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı
Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor (4)
Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor (4)
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