İsrail polisi Mescid-i Aksa'da Filistinli 4 kadını gözaltına aldı

23.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:14

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinli 4 kadını gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında kimlikleri belirtilmeyen Filistinli 4 kadını gözaltına aldığını belirtti.

Filistinli kadınların neden gözaltına alındığına ilişkin İsrail polisinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Baskın düzenleyen Yahudilerin sayısı 280'i aştı

Öte yandan fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının devam ettiği ifade edildi.

Sabah saatlerinden bu yana gruplar halinde Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının 282'ye ulaştığı dile getirildi.

Baskına katılanlar arasında 50 üniformalı İsrailli kadın askerin de bulunduğu kaydedildi.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA