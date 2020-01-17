İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı
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İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İsrail polisi, sabah namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate saldırdı.

17.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:15
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

polisi, sabah namazı sonrası işgal altındaki Doğu 'te bulunan Mescid-i 'yı basarak cemaate saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda Filistinli, İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Filistinliler, namazın ardından tekbir ve sloganlar eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusunda yürüdü.

Bu sırada Mescid-i Aksa'yı basan çok sayıda İsrail polisi, cemaate saldırarak, bazılarını darbetti.

İsrail güçleri, daha sonra Mescid-i Aksa'da bulunan cemaati zorla dışarı çıkardı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı
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