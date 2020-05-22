İsrail polisi Mescid-i Aksa çevresinde namaz kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı
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İsrail polisi Mescid-i Aksa çevresinde namaz kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapısı önünde yatsı ve teravih namazlarını kılmak isteyen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisi Mescid-i Aksa çevresinde namaz kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı
22.05.2020 23:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:55

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapısı önünde yatsı ve teravih namazlarını kılmak isteyen Filistinlilere müdahale etti.

Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, yatsı ve teravih namazlarını kılmak için Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı önünde toplanan Filistinlilere copla saldırdığı belirtildi.

İsrail güçlerinin namaz kılınmasını engellediği ve grubu bölgeden uzaklaştırdığı kaydedilen açıklamda, duruma tepki gösteren bazı gençlerin ise gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail polisi, Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa'nın çevresinde ihya etmek isteyen Filistinlilere de izin vermemişti.

Mescid-i Aksa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 22 Mart'ta ibadete tamamen kapatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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