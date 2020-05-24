- İsrail polisi, Mescid-i Aksa çevresinde bayram namazını kılan Filistinlilere saldırdı
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- İsrail polisi, Mescid-i Aksa çevresinde bayram namazını kılan Filistinlilere saldırdı

- İsrail polisi, Mescid-i Aksa çevresinde bayram namazını kılan Filistinlilere saldırdı İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapısı önünde bayramı namazını kılan Filistinlilere müdahale etti.

24.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:23

- İsrail polisi, Mescid-i Aksa çevresinde bayram namazını kılan Filistinlilere saldırdı

KUDÜS - İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapısı önünde bayramı namazını kılan Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın El-Esbat Kapısı önünde bayram namazını kılmak için bir araya gelen Filistinlilere saldırdı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, İsrail polisinin El-Esbat Kapısı önünde namazını kılan Filistinlilere copla saldırdığı ve çok sayıda Filistinlinin gözaltına aldığı belirtildi.

Öte yandan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 22 Mart'ta ibadete tamamen kapatılan Mescid-i Aksa'nın, bir hafta sonra açılacağı duyuruldu.

- İsrail polisi, Mescid-i Aksa çevresinde bayram namazını kılan Filistinlilere saldırdı

Kaynak: İHA

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