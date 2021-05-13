İsrail polisi Kudüs'teki Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı: 3 yaralı
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İsrail polisi Kudüs'teki Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı: 3 yaralı

İsrail polisi Kudüs'teki Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırdı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda Filistinlilere yönelik müdahalesinde 3 kişi yaralandı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda Filistinlilere yönelik müdahalesinde 3 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin yaraladığı 3 Filistinliden biri hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Şam Kapısı'nda yaşanan olaylarda 3 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Şam Kapısı başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs, yaklaşık bir aydır İsrail polislerinin Filistinlilere saldırılarına ve Filistinli gençlerin onlara taşla karşılık verdiği şiddet olaylarına sahne oluyor.

Filistin Kızılayı dün akşam saatlerinde de İsrail polisinin Şam Kapısı ile Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki müdahalelerinde 24 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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