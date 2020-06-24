İsrail polisi Kudüs'teki mezarlıkta bulunan TİKA tabelalarını söktü
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İsrail polisi Kudüs'teki mezarlıkta bulunan TİKA tabelalarını söktü

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığının duvarındaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ait tabelaları söktü.

İsrail polisi Kudüs'teki mezarlıkta bulunan TİKA tabelalarını söktü
24.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:04

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığının duvarındaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ait tabelaları söktü.

Yapımı ve onarımı TİKA'nın sağladığı fonla Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni ve İsrail makamlarının bilgisi dahilinde 2008'de tamamlanan Yusufiye Mezarlığının duvarında yer alan ve üstünde Türk bayrağının da bulunduğu TİKA tabelaları İsrail polisince söküldü.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA tabelalarının kaldırılması talimatının İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesince dün verildiğini ve bu sabah da polis tarafından uygulandığını belirtti.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi yetkililerinin AA'ya gönderdiği yazılı açıklamada, söz konusu tabelaların "izinsiz" asıldığı iddiasıyla söküldüğü ifade edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan mezarlıklar dahil tüm İslami eserlerin yönetiminden Kudüs İslami Vakıfllar İdaresi sorumlu.

Söz konusu alanlarda çalışma yapılması için İsrail makamlarıyla gerekli koordinasyon Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yürütülüyor.

İsrail polisinin bu sabah söktüğü TİKA tabelası 2010'dan bu yana mezarlıkta asılı duruyordu.

TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya, tabelanın sökülmesinin gayrinizami olduğunu belirterek, bu uygulamanın bir süredir İsrail'deki birtakım aşırı grupların bazı medya organlarını da arkasına alarak Türkiye ve Türk kurumları hakkındaki asılsız haberleri ve kara propaganda çalışmalarının bir yansıması olduğunu ifade etti.

Filistin'de TİKA'nın gerçekleştirdiği tüm projelerin Filistin ve İsrail devletlerinin resmi kurum ve makamları tarafından onayı alınarak hayata geçirildiğinin altını çizen Çetinkaya, bölgede barış ve çözüm için çabalayan Türkiye'nin, Filistin ve özellikle de Kudüs'teki projelerinden rahatsız olan bir kesimin hukuksuz müdahaleleri ile karşı karşıya kalmasını kabullenmeyeceklerini dile getirdi.

Kudüs'teki tarihi eserlerin korunarak bölge kültürü ve turizmi için katma değer üretmesini hedeflediklerini kaydeden Çetinkaya, mezarlığın TİKA tarafından restore edilmesinin birçok kültüre ev sahipliği yapan kadim şehrin kimliğinin de korunması anlamına geldiğini belirtti.

Çetinkaya ayrıca bu hadisenin bir daha yaşanmaması adına girişimlerde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Müslüman Mezarlıklar Komitesi Başkanı Mustafa Ebu Zehra, İsrail polisinin kırarak söktüğü bu tabelaların, Kudüs halkının Türkiye'ye teşekkür ve minnetinin bir ifadesi olduğunu belirtti.

Ebu Zehra, mezarlığın duvarlarının ve çevre düzenlemesinin 2008 yılında yapıldığını hatırlatarak, söz konusu yapım ve onarım çalışmalarının tamamının İsrail makamlarının izni ve bilgisi dahilinde olduğunu kaydetti.

İsrail polisinin tabelaları sökmesini tarihi yok etme girişimi olarak değerlendiren Ebu Zehra, "Bu yapılanı reddediyoruz. İsrail, Türkiye'nin Kudüs'te yaptıklarının izlerini silemez." dedi.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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