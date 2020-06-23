İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı
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İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Diys beldesi yakınlarında "araçlı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak yaraladı.

İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı
23.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:44

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Diys beldesi yakınlarında "araçlı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak yaraladı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Göründüğü kadarıyla bir Filistinli, Ebu Diys yakınlarındaki Container askeri kontrol noktasında bulunan polislere araçla saldırmaya çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

Polislerin araç sürücüsüne ateş ederek yaraladığı belirtilen açıklamada, söz konusu Filistinlinin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin basınında yer alan haberlerde sürücünün şehit olduğu iddiaları yer alırken, Filistin resmi makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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