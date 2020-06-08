İsrail polisi Kudüs'te 21 Filistinliyi gözaltına aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail polisi Kudüs'te 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine gece düzenlediği baskınlarda 21 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisi Kudüs'te 21 Filistinliyi gözaltına aldı
08.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:27

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine gece düzenlediği baskınlarda 21 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail polisinin gece saatlerinde Doğu Kudüs'in Eski Şehir ve Et-Tur bölgelerine baskın düzenlediğini belirtti.

Buradaki bazı evlerde arama yapan İsrail polisinin, çeşitli iddialarla 21 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail polisinden ise söz konusu gözaltılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinliler arasında Fetih'in bölge sorumlularının da yer aldığı ifade edildi.

İsrail polisi dün aralarında Kudüs Esirler Cemiyeti Başkanı Nasır Kavs'ın da bulunduğu 8 Filistinliye bir hafta ile 6 ay arasında değişen Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezaları vermişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek Haber
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum Haber
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Fahrettin Altun Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor İlhan Cavcav Lionel Messi Bülent Uygun Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: İsrail polisi Kudüs'te 21 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 13:30:17. #1.15#
title