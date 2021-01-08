İsrail güçleri, Kovid-19 tedbirleri gerekçesiyle Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına izin vermedi
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İsrail güçleri, Kovid-19 tedbirleri gerekçesiyle Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına izin vermedi

08.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:02

İsrail polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Tel Aviv makamlarınca ilan edilen karantinayı gerekçe göstererek Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da cuma namazına iştirak etmelerine izin vermedi.

İsrail polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Tel Aviv makamlarınca ilan edilen karantinayı gerekçe göstererek Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da cuma namazına iştirak etmelerine izin vermedi.

İsrail makamlarından ilan edilen Kovid-19 ile mücadele tedbirleri nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da sadece etrafı surlarla çevrili olan Eski Şehir bölgesinin sakini Filistinlilerin katılımıyla cuma namazı kılındı.

Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen binlerce Filistinlinin ise Harem-i Şerif'e girişine izin verilmedi.

Kudüs'ün çeşitli bölgelerinden gelen Filistinliler, İsrail polisinin engeline takıldı.

Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini gerekçe gösteren İsrail polisi, Filistinlileri Eski Şehir'in kapılarından geri çevirdi.

Harem-i Şerif'e ulaşamayan yüzlerce Filistinli ise, Eski Şehir bölgesinin surlarının dibinde cuma namazı kıldı.

İsrail polisi de cuma hutbesini okuyan ve namazı kıldıran Filistinli başta olmak üzere birçok kişiye tedbirlere uymadığı gerekçesiyle para cezası yazdı.

Tel Aviv makamları, dün gece itibarıyla ülkenin tamamında iki haftalık karantina uygulaması başlatmıştı.

İsrail güçleri Nebi Musa Makamı'na ulaşıma da izin vermedi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kenti kırsalında bulunan Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde cuma namazı kılmak isteyen yüzlerce Filistinlinin bölgeye ulaşımına izin vermedi.

Filistinliler ise, Nebi Musa Makamı Külliyesi'ne yakın bölgede cuma namazı kıldı.

İsrail güçleri, Kovid-19 tedbirleri gerekçesiyle Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına izin vermedi
İsrail güçleri, Kovid-19 tedbirleri gerekçesiyle Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına izin vermedi
İsrail güçleri, Kovid-19 tedbirleri gerekçesiyle Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına izin vermedi
İsrail güçleri, Kovid-19 tedbirleri gerekçesiyle Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasına izin vermedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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