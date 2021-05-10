İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı
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İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

"Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısı yapan Fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere İsrail polisi tarafından gazlı müdahalede bulunuldu. İsrail polisi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 10 kişinin yaralandığı, 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddet her geçen gün artıyor. Mescid-i Aksa'daki olaylarla ilgili son gelen görüntüler, yaşananların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

PLASTİK MERMİ KULLANDILAR

9-10 Mayıs'a denk gelen Kudüs Günü nedeniyle Mescid- Aksa'ya baskın çağrısında bulanan Fanatik Yahudileri engellemek için Kıble Mescidi'nde nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale edildi.

Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı

3 FİLİSTİNLİ HASTANEYE KALDIRILDI

Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif'teki saldırısı devam ediyor. Filistin Kızılay Cemiyeti, 10 kişinin yaralandığını, aralarından üç kişinin ise hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Diğer yandan bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa'ya girişinin engellendiğini aktardı.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki Altı Gün Savaşının yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs günü" olarak kutluyor.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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