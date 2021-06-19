Son dakika haberi! İsrail polisi, Hazreti Muhammed'e hakaret eden fanatik Yahudileri protesto için toplanmak isteyen Filistinlilere saldırdı

Son dakika haberi... İsrail polisi, Hazreti Muhammed'e hakaret eden aşırı sağcı Yahudileri protesto için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinlilere müdahalede bulundu.

İsrail polisi, Hazreti Muhammed'e hakaret eden aşırı sağcı Yahudileri protesto için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinlilere müdahalede bulundu.

Filistinli gençler, Şam Kapısı'nda düzenledikleri provokatif "Bayrak Yürüyüşü" sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret eden aşırı sağcı Yahudilere tepki göstermek için aynı yerde toplanmak istedi.

İsrail polisi, Şam Kapısı'nda toplanmaya çalışan gençlere ses bombalarıyla saldırdı, üzerlerine tazyikli pis su sıktı.

Çok sayıda Filistinliyi darp ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışan İsrail polisi, 2'si kadın 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Atlı polislerin de hazır beklediği Şam Kapısı'ndaki gerginlik devam ediyor.

Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran'da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı'nda "Bayrak Yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed'e hakaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh