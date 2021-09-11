İsrail polisi, hapishaneden firar eden Filistinlilerin yaya olarak kaçtığı ihtimali üzerinde duruyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail polisi, hapishaneden firar eden Filistinlilerin yaya olarak kaçtığı ihtimali üzerinde duruyor

AA / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel
İsrail polisi, hapishaneden firar eden Filistinlilerin yaya olarak kaçtığı ihtimali üzerinde duruyor

İsrail basını, polisin Gilboa Hapishanesinden firar eden 6 Filistinli mahkumun yaya olarak kaçtığı kanısında olduğunu açıkladı.

İsrail basını, polisin Gilboa Hapishanesinden firar eden 6 Filistinli mahkumun yaya olarak kaçtığı kanısında olduğunu açıkladı.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, İsrail polisinin Filistinli mahkumların hapishaneden kaçtıktan sonra yakınlardaki bir bölgede gizlendiği ve toplu hareket etmek yerine gruplara ayrıldığı yönünde soruşturmaya devam ettiğini duyurdu.

Haber de polisin Filistinli mahkumların hapishaneden firar ederken dışardan yardım almadıkları ve yaya olarak kaçtıkları düşüncesinde olduğu aktarıldı.

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik tünel kazdıklarını bildirmişti.

Dün mahkumlardan 4'ünün yakalandığı duyurulmuştu.

İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olan Gilboa Hapishanesi, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004'te açılmıştı.

AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri
İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı

İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı

 (TEKRAR) NASIRA - İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı

(TEKRAR) NASIRA - İsrail polisi hapishaneden firar eden 6 Filistinliden ikisini yakaladı

 İsrail polisinin Kudüs'te ağır yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

İsrail polisinin Kudüs'te ağır yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Halil İbrahim Dervişoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gökhan Çıra Ferhan Şensoy Defne Samyeli Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hulusi Akar Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail polisi, hapishaneden firar eden Filistinlilerin yaya olarak kaçtığı ihtimali üzerinde duruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 19:05:11. #1.11#