İsrail polisi, Filistinli aktivisti gözaltına aldı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresinde Filistinli aktivist Hatice Huvis'i gözaltına aldı.
01.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:26
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresinde Filistinli aktivist Hatice Huvis'i gözaltına aldı.
Filistinli aktivist Hatice Huvis, İsrail güçleri tarafından gözaltına aldı. Huvis, Mescid-i Aksa'dan çıktığı sırada İsrail polisi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Huvis, sosyal medya hesabı aracılığıyla Filistinleri Mescid-i Aksa'da namaz kılmaya teşvik ettiği için daha önce de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. - KUDÜS
Kaynak: İHA