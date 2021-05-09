İsrail polisi, fanatik Yahudilerle Filistinliler arasındaki arbedeye müdahale etti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerle Filistinliler arasında yaşanan arbedeye müdahale etti, olayda 1 Filistinli yaralandı, 3'ü gözaltına alındı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerle Filistinliler arasında yaşanan arbedeye müdahale etti, olayda 1 Filistinli yaralandı, 3'ü gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, "Tepe Gençliği" olarak bilinen fanatik örgüte üye bir grup Yahudi yerleşimci, El-İseviyye Mahallesi yakınlarında dans edip şarkılar söyleyerek Filistinlileri provoke etti.

Filistinlilerle Yahudiler arasında arbede yaşanması üzerine İsrail polisi yerleşimcileri korumak amacıyla Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale etti.

Filistin Kızılayı, olaylar sırasında başından taşla yaralanan bir Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise arbede sırasında 3 Filistinlinin gözaltına alındığı, 3 polisin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu