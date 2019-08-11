İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere...
İsrail polisinin biber gazı ve ses bombası atarak Filistinlilere müdahale etmesi İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.
11.08.2019 09:48
İsrail polisinin biber gazı ve ses bombası atarak Filistinlilere müdahale etmesi
İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.
Kaynak: AA