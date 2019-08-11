11.08.2019 09:48

İsrail polisinin biber gazı ve ses bombası atarak Filistinlilere müdahale etmesi

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.

Kaynak: AA