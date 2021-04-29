İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti
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İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Yahudi yerleşimci karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalede bulundu.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Yahudi yerleşimci karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalede bulundu.

Bir grup Filistinli, Yahudi yerleşimciler lehine İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleriyle dayanışma amacıyla gösteri düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerin tahrikleri üzerine Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında atışma yaşandı.

Daha sonra alanda bulunan İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için müdahalede bulundu.

Bazı kişileri darbeden İsrail polisi, bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Şeyh Cerrah'taki Filistinliler İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1956'dan beri yaşayan Filistinliler, bugün İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi ve UNRWA ile 1948'den sonra Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı yöneten Ürdün devleti arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 1948'deki Nekbe'de (Büyük Felaket) mülteci konumuna düşen Filistinliler yaşıyor.

Yahudi yerleşimcilere ait örgütler ise Filistinlilerin bugün yaşadıkları Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki arazileri 1948'den önce satın aldıklarını iddia ediyor.

Ne olmuştu?

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazanmış durumda.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

İsrail mahkemesi son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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