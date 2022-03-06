İsrail polisi Filistinli bir genci daha ateş açarak öldürdü - Haberler

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İsrail polisi Filistinli bir genci daha ateş açarak öldürdü

AA, Mücahit Aydemir - Dünya
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İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kesici aletle saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 19 yaşındaki Filistinli Samir el-Kavasime'yi ateş açarak öldürdü. Gencin yerde yatan cansız bedeni ve o anlar kameralara yansıdı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 yaşındaki bir Filistinli Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde iki polise kesici aletle saldırıda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, polislerin hafif ve orta şekilde yaralandığı, Filistinli gencin "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi. Kamu Güvenliği Bakanı Omer Bar-Lev de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail polisinin hızlı müdahalesiyle" Filistinli gencin öldürüldüğünü duyurdu.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA, 19 yaşındaki Filistinli gencin adının Samir el-Kavasime olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada ise Filistinli gence ait olduğu iddia edilen ve Mescid-i Aksa'nın kapılarından birine yakın bölgede hareketsiz şekilde yerde yatan bir kişinin görüntüleri yayınlandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre olay yerine çok sayıda İsrail gücü gelirken, Mescid-i Aksa'ya açılan kapılar da kapatıldı.

AA / Mücahit Aydemir - Dünya

Doğu Kudüs, Saldırı, İsrail, İşgal, Dünya, Güncel, Haberler

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