İsrail polisi Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan Filistinlileri gözaltına aldı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapan 7 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapan 7 Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, akşam saatlerinde Doğu Kudüs'ün Hizma beldesi ile Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
İsrail polisi burada dezenfekte çalışması yapan biri kadın 7 Filistiniyi gözaltına aldı.
Söz konusu Filistinlilerin gözaltına alınırken İsrail güçlerinde darbedildiği ifade edildi.
İsrail güçleri daha önce de Doğu Kudüs'te dezenfekte çalışması yapan çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.
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Kaynak: AA