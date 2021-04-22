İsrail polisi Doğu Kudüs'te bir kez daha teravih sonrası toplanmak isteyen Filistinlileri dağıttı

İsrail polisi, bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilerin Şam Kapısı'nda toplanmasına izin vermedi.