İsrail polisi Doğu Kudüs'te 50'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail polisi Doğu Kudüs'te 50'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi Doğu Kudüs'te 50'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde onlarca Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde onlarca Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'te dün akşamdan bu yana gözaltına alınan 50'den fazla kişinin mahkemeye çıkarılacakları ifade edildi.

Açıklamada gözaltına alınanların kimlikleri hakkında bilgi verilmezken Filistin resmi haber ajansı WAFA, bu kişilerin tamamının Filistinli olduğunu aktardı.

İsrail polisi, dün teravih namazı sonrası Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde 105 Filistinlinin çoğunlukla plastik mermiyle yaralandığını belirtmişti.

Olayların ardından Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinliler ile Yahudiler arasında kavgalar yaşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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