İsrail polisi Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail polisi Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı, baskın düzenlediği bir evde kadın ve çocuklara saldırdı.

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te 25 Filistinliyi gözaltına aldı, baskın düzenlediği bir evde kadın ve çocuklara saldırdı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda başta Eski Şehir olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 25 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltı için Vadi Kaddum Mahallesi'ndeki Dana ailesinin evine baskın düzenleyen İsrail polisinin kadın ve çocuklara saldırdığı kaydedildi.

İsrail polisinin Dana ailesinden 5 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Böylece İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te ramazan ayından bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 1000'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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