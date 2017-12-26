İsrail Polisi Batı Şeria'da Bir Okula Baskın Düzenledi

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria Cenin'in güney batısında bulunan Ya'bad kasabasında bir okula baskın düzenledi. Okulun öğrencileri İsrail polisinin okula attığı ses ve göz yaşartıcı bombalar sebebiyle solunum rahatsızlığı yaşadı.



Okul müdürü, İsrail polisinin İzzettin Kassam okuluna yaptığı baskında yarıyıl sınavına katılan öğrenciler arasında paniğe yol açtığını söyledi.



Okul müdürü, bölgede İsrail polisi ile Filistinliler arasında herhangi çatışma yaşanmadığı halde İsrail güvenlik güçlerinin önceden haber vermeden okula baskın düzenlediğini söyledi. İsrail polisinin sürekli bölgede hazır bulunduğu, okula girerken ve çıkarken öğrencileri tahrik ettiği kaydedildi. - RAMALLAH