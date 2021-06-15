İsrail polisi, aşırı sağcıların "bayrak yürüyüşü" öncesi Şam Kapısı çevresini barikatlarla kapattı
İsrail polisi, "bayrak yürüyüşü" adı altında aşırı sağcı İsraillilerin bugün yapacağı provokatif eylem öncesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir bölgesine barikatlar yerleştirdi.
İsrail polisi, "bayrak yürüyüşü" adı altında aşırı sağcı İsraillilerin bugün yapacağı provokatif eylem öncesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir bölgesine barikatlar yerleştirdi.
Kudüs'te gerginliği artırması beklenen provokatif yürüyüş öncesi Eski Şehir'in farklı bölgelerine çok sayıda İsrail polisi konuşlandırıldı.
İsrail polisi, Şam Kapısı ve çevresine barikatlar yerleştirirken, bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.
"Bayrak yürüyüşü" kapsamında aşırı sağcı İsraillilerin Şam Kapısı'na gelmelerini engellemek için bölgede toplanan Filistinliler, İsrail polisince uzaklaştırıldı.
Aşırı sağcı İsrailliler, bugün Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" adı altında düzenleyecekleri eylemde, Eski Şehir'in Şam Kapısı'na gelmeyi planlıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci